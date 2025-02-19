Думали, что воюют против Южной Кореи: что говорят в интервью пленные из КНДР

Воюющим против Украины на Курщине солдатам КНДР командиры говорят, что они воюют против бойцов Южной Кореи.

Об этом рассказали военнопленные северокорейцы в интервью изданию из Южной Кореи Chosun Ilbo.

26-летний Ри (снайпер-разведчик) и 21-летний Бек (стрелок), служили в армии КНДР 10 и 4 года, прежде чем их отправили на Курщину в октябре и ноябре прошлого года. Журналисты из Южной Кореи пообщались со старшим – Ри.

Ри получил тяжелое ранение в правую руку и челюсть. На первом видео, опубликованном Владимиром Зеленским, он появился на кадрах с туго закрученной челюстью и почти не говорил.

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Однако через время в плену солдат КНДР пошел на поправку и уже смог поговорить с южнокорейским СМИ.

Хотя первоначально считалось, что все северокорейские войска, присланные в Россию, были частью элитного Штормового корпуса, двое солдат настаивали на том, что они на самом деле были связаны с Главным разведывательным бюро – разведывательным агентством, управляющим тайными операциями Северной Кореи.

По их словам, в каждом из батальонов были один или два сотрудника службы безопасности министерства государственной безопасности (КНДР — ред.), осуществлявших идеологический и дисциплинарный контроль.

Думали, что воюют против Южной Кореи

Ри и Бек рассказали, что агенты спецслужбы Ким Чен Ына внимательно следили за войсками в Курске, распространяя лживые слухи о том, что войска Южной Кореи в Украине атаковали северокорейских солдат с помощью беспилотников.

"Они [агенты безопасности] сказали нам, что все украинские военные операторы беспилотников на самом деле были южнокорейскими солдатами", — сказал Ри.

По словам Ри, ему сказали, что отправят "за границу для учебы".

Ри боится репрессий

"Мои родители очень больны. Мой отец плохо двигается, а мать борется с расстройством пищеварения. Если правительство Северной Кореи узнает о моем увлечении, я боюсь, что мои родители будут вынуждены покинуть Пхеньян", — рассказывает северокорейский военный.

Он заявил, что является единственным ребенком в семье, а родители не знают, где он.

Общение с россиянами

"Как солдаты низшего ранга мы мало общались. Всем занималось высшее командование — амуницией, провиантом, одеждой. Между северокорейскими и российскими солдатами не было много прямого общения", — говорит солдат КНДР.

Он отмечает, что для общения с россиянами использовали программы перевода для смартфонов. Очевидно, речь идет о Google-переводчике.

Солдат отмечает, что раньше никогда не пользовался смартфоном и не общался с иностранцами.

Жизнь в тоталитарной КНДР

"В декабре 2019 года нашу часть отправили на строительство. Условия были ужасными — мороз, снег по пояс и никакого укрытия. Приходилось строить бараки, откалывая кирками мерзлую землю. Было настолько холодно, что моча замерзала, как только падала на землю", — говорит Ри.

Он признается, что в Курщине солдатам КНДР, несмотря на боевые действия, было гораздо легче, чем на этой стройке.

Солдат говорит, что за 10 лет службы никогда не был дома и не видел родителей вживую, только переписывался.

"Я хотел учиться и поступить в университет после увольнения. В семье моего отца много ученых. Я хотел учиться, но… моей семье было тяжело. Мы были в таких плачевных условиях, всегда в материальном затруднении, постоянно страдали. мы. Я столько раз приближался к смерти… А теперь, едва выживший, я заключенный. (Вздыхает) Я просто хочу оправдать надежду родителей и осуществить свою мечту", - рассказывает пленный.

Потери солдат КНДР в Курщине

Ри говорит, что хотел покончить жизнь самоубийством, но не имел при себе гранаты, а потом потерял сознание.

Также читайте Отправят ли пленных из КНДР в Южную Корею: посол Украины сделал заявление

"В нашей армии попасть в плен воспринимается как измена. Почти все, с кем я пришел, были убиты. Все мужчины, которые пришли со мной, ушли. В моей части все мои товарищи погибли. Никого не осталось. Когда я увидел тела своих друзей, в голове мелькнуло много мыслей. Кое-кто взрывал себя (во избежание захвата в плен), оставив лишь безголовые или полурастерзанные тела", - отмечает он.

Напомним, что 11 января ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

12 января президент Зеленский опубликовал первое видео допроса пленных северокорейцев. Один из пленных солдат КНДР заявил, что хочет остаться в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.