"Думаю, что наша артиллерия позаботится": Жданов объяснил, как ВСУ могут рассечь оккупантов на юге

Чтобы разбить Южнобужскую группировку российских войск, украинской артиллерии нужно "позаботиться" о нескольких старых понтонных мостах.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов. Комментируя удары со стороны ВСУ по Дарьевскому мосту, он отметил, что "это единственный стационарный мост, соединяющий Новую Каховку и Херсон через реку Ингулец".

Свое заявление эксперт сделал в эфире собственного YouTube-канала.

Так, Жданов объяснил, что нужно сделать украинским защитникам, чтобы разбить группировку российских захватчиков на две части.

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"Там остается еще несколько понтонных мостов, которые были наведены до войны. Они старые, но их можно использовать. Я думаю, что наша артиллерия позаботится и об этих мостах, чтобы рассечь. Полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку российских войск на северную и южную компоненту. То есть – на Криворожское и Николаевское направление", – объяснил военный эксперт.

Напомним, днем ранее Жданов назвал три варианта действий для российских войск на юге Украины.

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