"Думаю, по результатам этой войны Донецк и Луганск перейдут под наш контроль" — Арестович

Арестович считает, что оккупанты уйдут с территории Украины.

Украина победит в войне Россию военным путем или дипломатическим, благодаря переговорам.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире 24 канала.

По его мнению, Украина получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

"Думаю, по результатам этой войны Донецк и Луганск перейдут под наш контроль", — заявил он.

Напомним, Арестович сообщил, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на территории "Азовстали".

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