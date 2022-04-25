"Думаю, по результатам этой войны Донецк и Луганск перейдут под наш контроль" — Арестович

Арестович считает, что оккупанты уйдут с территории Украины.
Украина победит в войне Россию военным путем или дипломатическим, благодаря переговорам.
Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире 24 канала.
По его мнению, Украина получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
"Думаю, по результатам этой войны Донецк и Луганск перейдут под наш контроль", — заявил он.
Напомним, Арестович сообщил, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на территории "Азовстали".
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