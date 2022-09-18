Думают, как сохранить власть: Пионтковский рассказал, будут ли "референдумы" на оккупированной части Украины

Теперь в Кремле думают, как сохранить свою власть после провальной войны против Украины.

Об этом сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freeдом.

"Уже понятно, что идея с "референдумами" провалилась. Так же, как это было понятно в первые дни войны, когда стало ясно, что Россия никогда не оккупирует Украину. После Харьковского контрнаступления и последних событий всем стало понятно, что Россия никогда не получит так называемой "ничьи". То есть фиксации новых территориальных захватов, наоборот – придется отдавать. Сейчас российская верхушка не столько думает об уничтожении Украины, как о том, чтобы во время поражения сохранить свою власть и имущество. Вот над этими вариантами сейчас работают в Кремле", — объяснил Пионтковский.

Напомним, Пионтковский рассказал, как унизили Путина на заседании ШОС.

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