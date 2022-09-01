"Дурак мыслью богатеет": эксперт объяснил, почему Россия не сможет захватить всю Донетчину в новый дедлайн

На сегодняшний день у российских войск нет прежних сил и возможностей, поэтому они могут делать только вид боевых действий. Следовательно, они вряд ли смогут захватить всю Донецкую область до 15 сентября.

Силы России сейчас напоминают надутого дракона.

Об этом военный эксперт и полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал в эфире телеканала "НТА", комментируя новый дедлайн оккупантов по выходу на границы Донецкой области.

"Как у нас говорят, дурак мыслью богатеет. Они уже пытались захватить за три дня Киев, они пытались захватить многое чего. Они собственно и юг Украины не захватили бы в том виде, в котором мы его имеем сейчас, если бы не предательство определенных чиновников, которые были на своих должностях", – сказал эксперт.

"На сегодняшний день силы России – это такой надутый дракон, который не опасен, который старый, но еще пытается играть в свою игру. Часть своих войск они перебросили на юг. Сейчас они хотят как можно скорее под видом осеннего призыва отмобилизовать армию, наполнить свежим "мясом" те войска, которые у них есть. Но довольно маленькие объекты они берут месяцами. То, что мы видим сейчас, – возможностей у них нет. Единственное, что они могут сейчас сделать, это делать вид боевых действий", – оценил Притула.

Он добавил – чем дольше российские войска будут делать вид боевых действий, тем дольше у власти будет президент РФ Владимир Путин.

"Если он отведет войска, то его сразу свои там в Москве и прикончат. То есть сейчас люди кладут свои головы с той стороны за то, чтобы просто их Путин был во власти, больше ничего им не светит", — считает полковник запаса СБУ.

Что касается ситуации на юге, то она для оккупантов сложная, поэтому эксперт дал им единственный совет – сдаваться в плен.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, из-за многочисленных поражений армия России вынуждена снова изменить планы по полной оккупации Донецкой области. Теперь они планируют захватить регион до 15 сентября.

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