Два беспилотника прилетели в "избирательный штаб" окупантов в селе Скельки на Запорожье: появилось видео

Российские захватчики использовали помещение для хранения бюллетеней и документов.

Два беспилотника прилетели в "избирательный штаб" оккупантов в селе Скельки на Запорожье. Помещение использовалось для хранения бюллетеней и документов.

Об этом сообщил Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Силы обороны сделают свои выборы для окупантов. Смертельные", — говорится в сообщении под видео.

Военный корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко сообщил, что после взрывов оккупанты занервничали, оцепили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники. "Но выборы на "участке" закончились досрочно", – добавил журналист.

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Напомним, на днях в Запорожье взорвалось кафе, где питались российские офицеры.

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