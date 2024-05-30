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"Два часа – и готово": военный 59-й бригады об уничтожении позиции оккупантов

"Два часа – и готово": военный 59-й бригады об уничтожении позиции оккупантов

Военный "Антип" с 59 бригады

Врага на позиции оказалось гораздо больше, чем ожидалось. Однако наши защитники не растерялись и вступили в бой.

Военный "Антип" из 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка рассказал, как вместе с побратимами зачистил вражескую позицию, где силы оккупантов преобладали.

Видео с бойцом опубликовал командующий Сухопутными войсками генерал Александр Павлюк.

"Антип" вместе со своим подразделением зачистил позицию противника, перерезавшую поставки для двух батальонов. Во время боя выяснилось, что врага на позиции гораздо больше, и "Антипу" пришлось совершить маневр.

"Россияне зашли на позицию, которая была для нас очень важна. Потому что она держала дорогу, по которой шли поставки двух батальонов. За ночь мы собрали полную информацию, совершили облеты. В 4 утра мы выдвинулись. Но они не давали подступить близко к себе. По нашей информации, оккупантов должно было быть 1-3. Когда мы вошли, их было семеро. Во время штурма они начали обходить нас сзади. Мы выполнили все настолько быстро, что оккупанты не успели даже навести артиллерию. Буквально два часа – и работа была сделана", – рассказал "Антип".

"Два часа и все": военный 59-й бригады об уничтожении позиции оккупантов

"Два часа и все": военный 59-й бригады об уничтожении позиции оккупантов

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