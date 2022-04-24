Два человека погибли: на Пасху враг обстрелял Харьковщину

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты в пасхальную ночь нанесли удары по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки Харькова.

В результате ранены трое человек.

Об этом Синегубов написал в своем Telegram-канале.

Также он рассказал, что днем враг обстреливал Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1. В Харькове и Чугуеве 2 человека погибли.

"Всю прошлую ночь и сегодняшний день Национальная полиция патрулировала в усиленном режиме, следя за ситуацией. Уверен, принятые меры значительно снизили риски для гражданских. Благодарен всем жителям Харьковщины, воздержавшимся от посещения храмов этой Пасхи. А также духовенству за понимание ситуации и взвешенное решение не проводить ночных богослужений", – отметил Синегубов.

Также он отметил необходимость не пренебрегать сигналами воздушной опасности и призвал жителей области без необходимости не выходить на улицу.

Напомним, в Генштабе рассказали о попытке армии РФ штурмовать села в Харьковской области. Враг понес потери и отступил.

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