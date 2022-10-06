Два человека погибли, под завалами – еще пять: последствия ракетного удара по домам в Запорожье

В четверг утром, 6 октября, российские войска попали в жилые дома в Запорожье.

В настоящее время на месте ракетных ударов по Запорожье идет спасательная операция. По предварительной информации одна женщина погибла. Еще одна жительница дома скончалась в машине скорой помощи.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, в настоящее время под завалами домов находятся не менее пяти человек.

"Многие люди спасены. Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован", — подчеркнул руководитель области.

Как сообщалось, на утро 6 октября в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, разрушения получили жилые дома. Дома в центральной части города получили значительные разрушения, есть пострадавшие, людей спасатели достают из-под завалов. По предварительной информации, враг нанес 7 ракетных ударов.

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