"Два дня молились под подъездом": в Запорожье россияне ракетой убили 8-месячную Эмилию и ее родителей

В Запорожье в ночь на 2 марта российская ракета попала в многоэтажный жилой дом. На месте трагедии погибли 13 человек, среди которых 8-месячный ребенок и его родители.

Об этом в Instagram сообщила крестная мать младенца Анна.

Крестная ребенка написал, что ее кумовья и маленькая Эмилия погибли на месте трагедии, их тела из-под завалов достали спасатели.

Анна отметила, что она до последнего верила, что близких ей людей удастся найти в живых, однако россияне, к сожалению, убили семью.

"Боль просто боль, безжалостно вырвали сердце, разбили и покалечили душу.. Тысячу слов, за что? Я ждала 2 дня у подъезда молилась и верила что вас найдут живыми, почему так. Вечная память и рана на всю жизнь. Легких облаков тебе моя маленькая и навсегда для меня улыбающаяся девочка, извини что не сохранили", — написала Анна.

Также в Сети пишут, что родители супругов постоянно дежурили у разрушенного дома в надежде, что их близкие будут живы.

Фото: из соцсетей

ОО "Хортицкая варта" сообщила, что родителей девочки звали Илья и Камила Фурники. Они родом из села Вербово, которое находится в оккупации. Семья долгое время жила на западе Украины.

"Горе родителей, которые двое суток провели у руин дома, надеясь на чудо, трудно представить. Выехав из оккупированного родного села Вербово, семья некоторое время проживала на западе Украины. Несколько дней назад вернулись в г. Запорожье. Смертоносный кусок металла и чья-то прихоть способны только разрушать, уничтожать", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по жилому дому в Запорожье

Российские террористы в ночь на 2 марта нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье.

Был разрушен подъезд – от второго до пятого этажа. Обломками и взрывной волной повреждены соседние дома.

По состоянию на 5 марта известно о 13 погибших. Еще 5 человек числятся без вести пропавшими.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли четырех кошек и собаку.

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