Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Два дрона РФ зафиксированы вблизи ядерных объектов Южноукраинской АЭС

Два дрона РФ зафиксированы вблизи ядерных объектов Южноукраинской АЭС

Південноукраїнська АЕС. ФОТО: Vladyslav Vendel

Расстояние пролета шахедов от ядерных объектов составляло менее 10 км.

Российские беспилотники снова нарушили зону запрета полетов вокруг Южноукраинской АЭС. В ночь на 7 октября было зафиксировано два дрона, пролетевших в менее 10 км от ядерных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Число случаев появления российских БпЛА вблизи ядерных объектов резко возросло, что может свидетельствовать о намерениях России нанести удары по украинской ядерной инфраструктуре.

Компания "Энергоатом" сообщает об этих инцидентах соответствующим органам для дальнейшего направления нот Министерством иностранных дел Украины Международному агентству по атомной энергии и другим международным организациям.

Напомним, сегодня из соседней Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Вероятно, это был разведывательный беспилотник.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация