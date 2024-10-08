Два дрона РФ зафиксированы вблизи ядерных объектов Южноукраинской АЭС

Расстояние пролета шахедов от ядерных объектов составляло менее 10 км.

Российские беспилотники снова нарушили зону запрета полетов вокруг Южноукраинской АЭС. В ночь на 7 октября было зафиксировано два дрона, пролетевших в менее 10 км от ядерных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Число случаев появления российских БпЛА вблизи ядерных объектов резко возросло, что может свидетельствовать о намерениях России нанести удары по украинской ядерной инфраструктуре.

Компания "Энергоатом" сообщает об этих инцидентах соответствующим органам для дальнейшего направления нот Министерством иностранных дел Украины Международному агентству по атомной энергии и другим международным организациям.

Напомним, сегодня из соседней Беларуси в Украину залетел неизвестный объект. Вероятно, это был разведывательный беспилотник.

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