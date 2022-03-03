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Два фронта: США обвинили Кремль в развязывании полномасштабной войны против свободы СМИ и правды

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Два фронта: США обвинили Кремль в развязывании полномасштабной войны против свободы СМИ и правды

Facebook/Пресс-центр штаба операции Объединенных сил

Ограничены и социальные сети, чтобы как можно меньше людей знали правду о действиях страны.

Российские власти блокируют независимые новостные агентства и не позволяя россиянам слышать новости о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщает издание Reuters.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что в России граждан ограничивают доступ к соцсетям из других источников информации.

"Российское правительство также ограничивает доступ к платформам Twitter, Facebook и Instagram, через которые десятки миллионов граждан России получают доступ к независимой информации и мнениям", — говорится в заявлении Госдепартамента.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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