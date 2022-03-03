Два фронта: США обвинили Кремль в развязывании полномасштабной войны против свободы СМИ и правды

Два фронта: США обвинили Кремль в развязывании полномасштабной войны против свободы СМИ и правды

Ограничены и социальные сети, чтобы как можно меньше людей знали правду о действиях страны.

Российские власти блокируют независимые новостные агентства и не позволяя россиянам слышать новости о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщает издание Reuters.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что в России граждан ограничивают доступ к соцсетям из других источников информации.

"Российское правительство также ограничивает доступ к платформам Twitter, Facebook и Instagram, через которые десятки миллионов граждан России получают доступ к независимой информации и мнениям", — говорится в заявлении Госдепартамента.