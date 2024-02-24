Два года большой войны в Украине: западные лидеры мощно обратились к украинцам

Сегодня, 24 февраля, прошло ровно два года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Западные лидеры в этот день высказали слова поддержки украинскому народу.

ТСН.ua публикует обращение западных политиков.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Уважаемые украинцы! Уже два года ваше государство героически и несокрушимо противостоит агрессии России. Наши сердца и мнения с вами. Украина устоит, потому что она сильная и мужественная, и потому, что у нее есть друзья в Европе и во всем мире. Мы гордимся тем, что принадлежим к этим друзьям – сегодня и в нашем общем европейском будущем. Слава Украине!

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Друзья, позвольте мне еще раз четко сказать — мы будем с вами, чего бы это ни требовало, и так долго, как это будет необходимо.

Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес

Прошло два года с момента последней агрессии России против Украины. Хочу отдать уважение смелости и решительности украинского народа, который продолжает защищать суверенитет и свободу своей страны. Испания с вами столько, сколько будет необходимо. Слава Украине!

Президент Европейского Совета Шарль Мишель

Вы мужественно защищаете свою страну и общие ценности свободы и демократии. Украина – это Европа, а Европа – это Украина. Мы будем поддерживать вас, пока желто-синие флаги Украины и ЕС не будут развеваться бок о бок в Брюсселе и на вашей большой земле. Слава Украине!

Президент Чешской Республики Петр Павел

В эту печальную годовщину я хотел заверить украинцев в трех вещах. Чешский народ восхищается вашей храбростью в противостоянии агрессору. Чешский народ и дальше будет поддерживать вас в борьбе за свободу и покой. Вы являетесь частью европейской семьи, и мы вас не оставим.

Премьер-министр Республики Болгария Николай Денков

Более 730 дней мы наблюдаем разрушение мирных городов, потери невинных людей, разбитые семьи и похищенных детей. Военные преступления, совершенные Россией, не останутся безнаказанными. Болгария будет с Украиной столько, сколько потребуется.

Премьер-министр Республики Албания Эди Рама

Война России в Украине незаконна, несправедлива и неоправдана. Решительным ответом на агрессию России мы отстоим собственное право жить свободно и работать вместе ради будущего, в которое мы верим.

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова

Уважаемые украинцы, дорогие соседи. Вы защищаете свою родину, своих детей, свою жизнь. Международное право и справедливость стоят на вашей стороне. В этих усилиях и дальше имеете нашу поддержку своих соседей, потому что защищая себя, вы защищаете также наши общие ценности. Спасибо вам за все, за стойкость, с которой вы боретесь с нашей свободой.

Напомним, 24 февраля 2022 года в 3:40 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Россияне продолжают убивать мирное население, разрушать города, уничтожать деревни, инфраструктуру, больницы, школы, детские сады в Украине.

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