Два года изнурительной войны: в ISW ошеломили количеством погибших окупантов в Украине

Утраты ВС РФ начали стабильно возрастать после начала локализованных наступательных операций на фронте.

С начала полномасштабного вторжения РФ, с февраля 2022 года, в Украине погибли более 75 000 российских военных.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на подсчеты российских оппозиционных СМИ.

Отмечается, что 24 февраля издания "Медуза" и "Медиазона" опубликовали общий доклад, в котором сравнили данные "Медиазоны" о потерях окупантов с данными Российского реестра наследственных дел (РНД) и данными Федеральной службы государственной статистики России (Росстат), чтобы оценить количество смертей русских военных в Украине.

Оппозиционные издания подсчитали, что в войне с февраля 2022 по декабрь 2023 погибло от 66 до 88 тысяч россиян. "Медуза" и "Медиазона" отметили, что количество погибших российских военных в Украине начало стабильно расти после начала локализованных наступательных операций РФ на востоке Украины в октябре 2023 года и добавили, что с середины 2023 года большинство погибших составляют российские "добровольцы". в отчете.

Аналитики напомнили оценку разведки США о потерях РФ, озвученных в декабре 2023 года, что с февраля 2022 года российская армия в Украине понесла 315 000 потерь.

"Оценка "Медузы" и "Медиазоны" согласовывается с этой оценкой США, предполагая стандартное соотношение раненых к убитым среди российских войск в Украине", — отмечают в ISW.

Так добавляют, что российские войска ведут наступательные операции в Украине, несмотря на эти большие потери, полагаясь на усилия "криптомобилизации". Россия наращивает новые силы примерно со скоростью, эквивалентной текущим российским потерям, что позволяет российским силам постоянно усиливать штурмовые подразделения и регулярно проводить ротацию на оперативном уровне.

"Однако непонятно, сможет ли Россия таким же образом поддерживать наступательные операции с более высоким оперативным темпом, что приведет к еще большим потерям", — подытожили американские аналитики.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил потери российской армии в Украине по состоянию на 25 февраля 2024 года.

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