Два года провела без родителей – из оккупации вернули несовершеннолетнего ребенка

С оккупации вернули ребенка, который два года провел далеко без родителей.

На подконтрольную территорию Украины из временной оккупации удалось вернуть еще одного несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

В ведомстве рассказали, что в декабре 2023 года в министерство обратилась женщина по имени Мария, которая просила помочь вернуть с временно оккупированной территории Запорожской области ее малолетнюю дочь.

К моменту начала полномасштабной войны девочка гостила там у своих бабушки и дедушки. Уехать сразу они не могли, поскольку бабушка была тяжелобольной. Перевозить ее не было возможности. Забирать девочку родителям тоже было рискованно.

"Когда бабушки не стало, Мария обратилась за помощью. И вот после почти двух лет, которые они провели врозь, семья снова объединилась. Возвращение происходило в рамках проекта "Путь домой", — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напоминают: если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию РФ, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13. Также можно обратиться на горячую линию Национального информационного бюро: 16-48.

Напомним, из оккупации спасли три семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе родных военного (фото).

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