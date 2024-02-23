Два года в небе: как "Байрактары" помогают ВСУ с начала войны и до сих пор (видео)

Турецкие дроны "Байрактар" до сих пор эффективно бьют по россиянам.

Два года исполняется с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. За это время украинские военные неоднократно доказали свое боевое мастерство в противостоянии с агрессором. Одним из самых эффективных средств, которые Украина применяет против окупантов, остаются боевые дроны Bayraktar турецкого производства.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Байрактары" продолжают палить оккупантов. Иногда спрашивают, куда они делись. А они есть! Уничтожают россиян с первого дня широкомасштабного вторжения до сих пор", — говорится в сообщении.

Военные показали видео, в котором продемонстрирована работа "Байрактаров".

"Перед началом войны была сформирована наша эскадрилья. В течение месяца наши экипажи уже выполняли задачи в составе Объединенных сил. Первые дни войны мы уже встретили как боевое подразделение, выполнявшее боевые задачи", — рассказал военнослужащий ВМС ВСУ Сергей.

Он вспомнил, что подготовка россиян к вторжению была заметна: "Это ощущалось во многих факторах. В первую очередь это формирование боевых подразделений вокруг границ нашего государства, накопление запаса". Украинские военные с помощью "Байрактаров" наблюдали за скоплением техники и перемещением личного состава оккупантов.

"Мы встретили войну первыми в воздухе. У нас экипажи выполняли задачи как раз в районе выполнения задач Объединенных сил. Самолет ("Байрактар" — ред.) был в воздухе, и в начале войны был сбит при возвращении на аэродром базирования, когда началась уже воздушная атака на нашу территорию", – вспомнил Сергей.

Военный рассказал, как первыми они увидели с воздуха, как враг надвигается на Херсон.

"Встретили его там. Были первые применения, потом наблюдение, корректировка артиллерией, помощь нашим войскам при обороне Николаева. Затем период был, когда мы были вынуждены уйти из Николаева, потому что враг уже был на самых подступах", — вспомнил военный.

По его словам, "Байрактары" помогали и в освобождении острова Змеиный.

"Была у нас очень влиятельная операция по освобождению острова Змеиный, в которой мы непосредственно участвовали с первого дня. Мы совершили первый вылет в район острова Змеиного, потому что пришла информация, что там приближаются катера. Катера мы не успели тогда уничтожить, но если уже пришли, так мы уничтожили все остальное", — рассказал Сергей.

"У нас достаточно сил, средств для выполнения тех задач, которые перед нами поставлены командованием военно-морских сил, командованием группировки войск, чтобы обеспечивать боевые действия как подразделений сухопутных войск, так и военно-морских сил", — резюмировал военный.

Как "Байрактары" помогали ВСУ с самого начала войны

Напомним, ранее посол Украины в Турции Василий Боднарь рассказал, что турецкие беспилотники Bayraktar продолжают активно использоваться Вооруженными силами Украины и в нынешних условиях войны с Россией. Однако сейчас их применяют не для нанесения прямых ударов по вражеским позициям, а в других целях.

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