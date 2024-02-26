Два года войны все глубже погружают Россию во тьму – анализ CNN

Автор публикации указывает, что в частных разговорах "многие россияне тихо надеются, что однажды курс изменится", но мало кто верит, что это произойдет сейчас или даже в скором времени.

Последние два года жестокой войны против Украины скрутили и изуродовали Россию внутри. Эта страна еще больше погрузилась в изоляцию и тьму.

Об этом говорится в анализе главного корреспондента CNN по глобальным вопросам Мэтью Ченса.

Война РФ против Украины оказалась кровопролитием катастрофических масштабов

Как отмечается в публикации, то, что Москва до сих пор эвфемистически называет "специальной военной операцией", оказалось кровопролитием катастрофических масштабов, которого в Европе не видели поколениями. Даже скромные оценки свидетельствуют о сотнях тысяч погибших и раненых с обеих сторон. Незначительные достижения РФ, например недавний захват Авдеевки, дались огромной ценой.

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"Когда-то уважаемая армия России оказалась чрезвычайно неготовой и уязвимой к современному оружию в руках решительного украинского сопротивления. Даже если война закончится завтра, вероятно, понадобятся много лет, чтобы восстановить ее силу и численность", — считает Ченс.

Два года войны изуродовали РФ внутри

Он подчеркнул, что последние два года жестокой войны также скрутили и изуродовали Россию внутри.

Сотни тысяч граждан РФ сбежали за границу, чтобы избежать мобилизации. Разочарование тем, как идет война, спровоцировало вооруженное восстание, во время которого наемники "Вагнера" с оружием в руках двинулись на Москву, бросив беспрецедентный вызов властям Кремля.

Из-за пренебрежения международным сообществом Россия стала страной, которая попала под самые большие санкции. Даже президента Владимира Путина обвинили в Гааге в военных преступлениях.

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А теперь умер самый громкий критик Путина – Алексей Навальный.

"Среди более широкого подавления инакомыслия эта страна еще больше погрузилась в изоляцию и тьму", – отмечается в статье.

Война в Чечне, убийство Политковской, вторжение в Грузию

Автор материала предложил заглянуть несколько назад, и "направление путешествия покажется трагически понятным".

"Я был в Чечне, когда в 2000 году новоназначенный президент Путин покорил себе этот мятежный российский регион, развернув неумолимую российскую армию. В 2004 году в день рождения Путина была убита известная российская журналистка Анна Политковская. Ее смелые депеши из Чечни поражали душу. Другие критики были замолчены дома и за границей", – вспоминает аналитик CNN.

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Он также напомнил, как до 2008 года Путин устраивал вторжения в соседнюю Грузию, отлеляя пророссийские регионы от государства.

А до того, как территория украинского Крыма была аннексирована Россией в 2014 году, ее силы в течение многих лет успешно поддерживали сирийский режим в жестоком подавлении восстания в стране, несмотря на международное осуждение.

24 февраля 2022 года стало переломным для России

Однако, отмечается в статье, 24 февраля 2022 года стало переломным.

"Дело не только в том, что Путин просчитался в своих амбициях завоевать Украину, хотя то, что предполагалось как ограниченная кампания, сейчас война без конца. Скорее, его полномасштабное вторжение в Украину стало моментом, когда Путин наконец-то отказался от какой-либо видимости сотрудничества с Западом и любого притворства, что несогласие и критика внутри этой дольшой нации будут терпимы. И сейчас мало признаков любых изменений в курсе", – говорится в материале.

Автор указывает, что после двух лет проведения "СВО" Путин ужесточает контроль над властью, его оппоненты вынуждены молчать, а выборы в марте должны подтвердить пятый президентский срок диктатора.

"В частном порядке многие россияне тихо надеются, что однажды курс изменится. Но мало кто верит, что это произойдет сейчас или в скором времени", – резюмировал автор публикации.

К слову, в то же время издание The Guardian опубликовало статью, в которой говорится, что перед президентом Украины Владимиром Зеленским на ближайшие месяцы стоит задача, которой не позавидуешь. Поскольку полномасштабная война вступает в третий год, украинскому президенту приходится очень тяжело балансировать.

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