Два города окажутся под ударом: польский генерал дал тревожный прогноз о новом наступлении РФ

Россия может напасть на Украину с собственной территории, а белорусское направление будет только отвлекаться.

Такое мнение выразил польский генерал Вальдемар Скшипчак, который в 2006-2009 годах командовал сухопутными войсками польского войска, в разговоре с BBC News Украина.

По его мнению, вероятность нового наземного наступления России существует. Россияне проводят для этого большую мобилизацию и имеют резерв из 1,2 миллиона человек. Из них 300 тысяч мобилизованных проходят соответствующую подготовку и тренировку. Большая часть этих сил сейчас сосредоточена именно в районе Воронежа, Курска, Брянска.

"После того, как россияне проиграли битвы весной и летом, они вывели и накопили свои войска в районе Брянска, Курска и Воронежа. С октября они возобновляли там свои силы. Я считаю, что Россия может ударить по Украине с этого направления (Воронежа, Курская, Брянская), двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль реки Ворскла, впадающей в Днепр. По этому сценарию под ударом оказываются — Полтава и Днепро. Они могут попытаться соединить свои силы по этому направлению с ныне воюющими на востоке в районе Бахмута и Соледара", — высказался он.

Говоря о повторном наступлении на Киев генерал сказал, что Путину не удалось захватить украинскую столицу и в этом смысле он уже проиграл эту войну.

"Путин не сможет руководить украинским народом. После всего, что произошло, этот народ возненавидел Россию. Украинцы пережили Бучу, Ирпень. А сколько мест, где российские солдаты убивали украинцев, но об этих преступлениях еще не известно?", — говорит Вальдемар Скшипчак.

Польский генерал выразил мнение, что Путин вынужден сейчас перейти к стратегии малых шагов, которую применил в 2014 году, когда незаконно захватили Луганск и Донецк.

Скшипчак убежден, что именно сейчас пора максимально увеличить помощь оружием Украине, включая дальнобойные ракеты, танки и самолеты. По его словам, наступает решающий и, возможно, переломный момент в войне.

"Попытка оккупировать всю страну провалились. Дальше, скорее всего, его целью будет часть Харьковской области, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская область. Удастся ли ему это сделать, зависит от вас и от нас - Запада. Должны сделать все, чтобы Украина могла сопротивляться российской агрессии дальше и освободить свои территории. Ключ к победе Украины - в руках Запада", — добавил бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

К слову, ранее Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победительницей, ведь для России не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий на фронте, но неизвестно, где и когда может состояться вероятное открытие нового фронта в случае потенциальной новой атаки РФ. Он пояснил, что у врага может быть один план и говорить на 100%, по какому конкретному направлению или где именно атакуют россияне, невозможно. По его словам, если такие заявления и раздаются, то их озвучивают "дивающие эксперты".

Министр обороны Алексей Резников заявил, что весной россияне могут наступать из районов, которые они уже оккупировали на юге и востоке Украины.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что армия страны-террориста России в 2023 году может изменить тактику действий на поле боя.

Профессор Кшиштоф Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне высказывал мнение, что действия путинского оцепления свидетельствуют, что война в Украине будет долгой. И после колоссальных потерь, понесенных путинской армией в Украине, руководство РФ ищет способы, как вернуть сбежавших из РФ, чтобы бросить на фронт еще больше "пушечного мяса".

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