Два гроба и много цветов: в Умани прощаются с убитыми Россией детьми (видео)

В Умани Черкасской области в воскресенье, 30 апреля, прощаются с погибшими из-за ракетного удара России по многоэтажке детьми.

Об этом сообщает группа "Их убила Россия".

С братом и сестрой в Умани прощаются в храме Пресвятой Богородицы "Скоропослушница". Туда принесли два гроба с телами погибших детей. Также в церковь пришли родные и неравнодушные, желающие в трудную минуту поддержать родственников погибших детей.

11-летняя София Шульга училась в 6-м классе Уманской гимназии №5. Ее 17-летний брат Кирилл Писарев учился в 11 классе Уманского лицея №1. Семья Кирилла родом из Луганской области. Они пытались уйти от войны, однако российская ракета убила подростка в Умани. У него остались родители и младший брат.

Также 30 апреля в с. Аполянка Черкасской области прощаются с 8-летней Ульяной Тройчук. Она погибла вместе с папой, его женой и бабушкой.

Ракетный удар по многоэтажке.

Российские террористы в ночь на 28 апреля нанесли ракетный удар по обычной многоэтажке в городе Умань Черкасской области. Кафиры почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир. Предварительно россияне попали в здание ракетой Х-101.

В результате попадания ракеты в многоэтажку погибли пятеро детей : двое мальчиков и три девочки. Всем им от полутора до 16 лет. В общей сложности погибли 23 человека.

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