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Два месяца боев под Бахмутом — как две Чеченские войны: спикер ВСУ озвучил безумные потери оккупантов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Два месяца боев под Бахмутом — как две Чеченские войны: спикер ВСУ озвучил безумные потери оккупантов

Фото: Associated Press

Только за минувшие сутки оккупационная армия потеряла в боях за Бахмут 600-700 человек, то есть почти батальон.

За последние два месяца российские оккупанты во время безуспешных попыток прорвать оборону ВСУ возле Бахмута потеряли такое же количество личного состава, как во время двух Чеченских войн.

Об этом сообщил спикер Сил обороны на Восточном направлении полковник Сергей Череватый во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

“Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это без учета раненых”, — подчеркнул он.

По его словам, военно-политическое руководство захватчика стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, им важно прорвать нашу оборону в районе Бахмута и Угледара.

“Враг пытается совершить прорыв на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлении. Только на Бахмутском участке фронта произошло 199 обстрелов, 35 боевых столкновений. Однако наши силы обороны не дали врагу добиться успеха”, — сообщил спикер.

Полковник Череватый подчеркнул, что враг уже два месяца не может прорвать украинскую оборону.

Напомним, военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский объяснил, почему украинским военным сегодня очень важно удержать Бахмут.

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Дата публикации
Просмотры
3650
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