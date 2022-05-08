Два месяца в подвале без родителей: волонтеры спасли из-под обстрелов и оккупации 9-летнего мальчика и передали маме

Два месяца в оккупации: без родителей и под обстрелами – это о 9-летнем Саше, который в начале российского вторжения оказался отрезанным от мамы с папой.

Два месяца мальчик вместе с дальними родственниками скрывался от обстрелов в подвале в родном селе на Запорожье и вывезти его не могли, потому что малыш оказался в эпицентре боевых действий, говорится в ТСН.

В два ночи после длительных скитаний Саша наконец-то обнимает своих родителей, он не видел их два месяца. «Начались выстрелы, мы в погреб побежали, закончилось там, пока мы пошли в дом, и нам папа сказал – садитесь в автобус, нас отвезли к куму, и я там два месяца был», — рассказывает Саша.

Мама мальчика была на последнем месяце беременности, как россияне начали обстреливать село Степное. Отец повез жену в роддом, а Сашка отправил к родным. Когда он возвращался за ним, все эвакуационные коридоры уже были закрыты. Родители остались на подконтрольной Украине территории, ребенок – на оккупированной.

Также читайте Херсонщина едва ли не в лидерах за количество пропавших: похищенных пытают и показывают в пропагандистских сюжетах

Через два дня беременную маму мальчика из Ореховского роддома перевезли в Запорожье. Как оказалось, вовремя – на следующий день больницу россияне разнесли снарядами. Одновременно начали гатить и по селу, где нашел убежище Саша. Малыш с дальними родственниками жил фактически в подвале. «Да, конечно, каждый день созванивались, были и слезы, и плач, и кричал: «Я и пешком уйду», и истерики были. Забрать его было невозможно, и сестра не отпускала, боялась, и мы боялись», – рассказывает мама мальчика.

Зеленых коридоров не было, но родители не оставляли попыток вывезти ребенка. Помочь вызвалась только одна команда отчаянных волонтеров. На протяжении всего пути с оккупированной территории мальчика передавали, чуть ли не из рук в руки. «Я видел зарево у кабины, там стреляли и белое все было. Говорили быстро езжайте, потому что это были вылеты, а сейчас будут прилеты», – делится воспоминаниями Саша.

В волонтерской команде, занимавшейся эвакуацией, вспоминают: 30 человек, среди них и Сашка, в "Газеле" вывозили под обстрелами. И малыш вел себя настолько мужественно, что мог дать фору и взрослым. «Всю дорогу он и слезы не проронил. Но когда он приехал к маме, он ее увидел, он расплакался, но это было буквально 30 секунд, потом он собрался, и говорит – я уже не плачу. Мне нужны все документы, все вещи, которые передали вместе со мной, передать маме, цитирую, «по номенклатуре»», — рассказывает волонтер Инна.

Сейчас малыш понемногу привыкает к мирной жизни и помогает родителям справиться с маленькой сестренкой. Всей семьей вместе с дедушками и бабушками они живут в аптеке, ее отдали под временное жилье переселенцам. А еще осваивает подарок волонтеров-самокат. Он о нем, говорит, мечтал еще до войны.

Читайте также:

На Николаевщине оккупанты бьют более сотни раз в сутки по защитникам, но это не сдерживает их уничтожать врага

Оставляли документы и отпечатки: следователи идентифицируют россиян, которые убивали и насиловали людей под Киевом

Бахмут, Константиновка, Торецк и Дружковка чуть ли не одновременно попали под удары вражеских ракет