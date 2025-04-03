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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
248
Время на прочтение
2 мин

Два направления, которые могут быть основными для наступления россиян летом: эксперт сообщил детали

Ситуация выглядит угрожающей, но на практике может оказаться, что напрямую россияне просто физически не смогут атаковать.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ситуация на передовой

Ситуация на передовой / © Офис президента Украины

Российские захватнические войска могут выбрать Лиманское и Купянское направления основными для наступления.

Об этом сказал военный эксперт Михаил Жирохов, передает УНИАН.

В частности, у военного эксперта спросили, можно ли связывать боевые действия в Белгородской области России с тем, чтобы у россиян будет меньше аппетитов на захват города Лиман Донецкой области.

«Теоретически это именно так, но ситуация на Лиманском и Купянском направлениях выглядит достаточно серьезно и угрожающе. Похоже, именно эти направления летом будут основными — россияне выбрали их как основные», — считает Жирохов.

В то же время, по мнению эксперта, ввиду опыта боев после 2022 года, преимущество в численности на этих направлениях не важно. Потому что эти районы лесистые, там очень мало дорог.

«Поэтому наступать силами в 10-20 раз больше можно только по одному направлению, которое относительно легко перекрыть меньшими силами. Так что, когда обозреватели говорят, что россияне собрали в десять-двадцать раз — это не значит, что там провал обороны. Это значит, что там высоты, которые мы контролируем, и есть фортификация, и этот путь можно держать, условно говоря, ротой, когда россияне будут наступать полком», — отметил он.

В частности, такая ситуация выглядит угрожающей, но на практике может оказаться, что напрямую россияне просто физически не смогут атаковать.

«Как я вижу за последние недели, они пытаются обойти каким-то образом защитные позиции и выйти на тот же Лиман или на Купянск с другого направления», — сказал Жирохов.

По словам военного эксперта, пока у россиян нет стратегического замысла для реализации, но все может измениться через неделю-две.

Ранее сообщалось, что Россия готовит новый рывок на фронте.

Дата публикации
Количество просмотров
248
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