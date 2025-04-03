Два направления, которые могут быть основными для наступления россиян летом: эксперт сообщил детали

Ситуация на передовой / © Офис президента Украины

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Российские захватнические войска могут выбрать Лиманское и Купянское направления основными для наступления.

Об этом сказал военный эксперт Михаил Жирохов, передает УНИАН.

В частности, у военного эксперта спросили, можно ли связывать боевые действия в Белгородской области России с тем, чтобы у россиян будет меньше аппетитов на захват города Лиман Донецкой области.

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«Теоретически это именно так, но ситуация на Лиманском и Купянском направлениях выглядит достаточно серьезно и угрожающе. Похоже, именно эти направления летом будут основными — россияне выбрали их как основные», — считает Жирохов.

В то же время, по мнению эксперта, ввиду опыта боев после 2022 года, преимущество в численности на этих направлениях не важно. Потому что эти районы лесистые, там очень мало дорог.

«Поэтому наступать силами в 10-20 раз больше можно только по одному направлению, которое относительно легко перекрыть меньшими силами. Так что, когда обозреватели говорят, что россияне собрали в десять-двадцать раз — это не значит, что там провал обороны. Это значит, что там высоты, которые мы контролируем, и есть фортификация, и этот путь можно держать, условно говоря, ротой, когда россияне будут наступать полком», — отметил он.

В частности, такая ситуация выглядит угрожающей, но на практике может оказаться, что напрямую россияне просто физически не смогут атаковать.

«Как я вижу за последние недели, они пытаются обойти каким-то образом защитные позиции и выйти на тот же Лиман или на Купянск с другого направления», — сказал Жирохов.

По словам военного эксперта, пока у россиян нет стратегического замысла для реализации, но все может измениться через неделю-две.

Ранее сообщалось, что Россия готовит новый рывок на фронте.