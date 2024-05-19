Два Patriot принципиально изменят ситуацию: Зеленский отреагировал на удар РФ по Харьковщине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку по Харьковщине 19 мая, в результате которой, по последним данным, погибли пять человек, в том числе – беременная женщина. Враг нанес удар по месту летнего отдыха в Малоданиловской громаде Харьковской области.

Он подчеркнул, что мир может остановить российский террор – и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Украине необходимы две системы Patriot.

Об этом он написал в Telegram.

"Фактически каждый час — новые сводки о российских террористических ударах. Ракеты, бомбы, артиллерия — единственное, что позволяет России продолжать агрессию. Это возможность терроризировать наши города и громады, убивать обычных людей. Только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять – погибли. Мои соболезнования родным и близким. Мир может остановить российский террор – и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два "Петриот" для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российскому террору", - подчеркнул глава государства.

Как отметили в МВД Украины, удары были нанесены по базе отдыха на берегу водоема в Харьковском районе. На данный момент 16 человек травмированы, из них – 8-летний ребенок.

Среди раненых — работник полиции и фельдшер, прибывшие на помощь людям и получившие травмы в результате повторного удара.

Подразделения ГСЧС и Нацполиции вовлечены в ликвидацию последствий обстрела и помощи пострадавшим. На месте работают психологи.

Напомним, в Харькове утром прогремели мощные взрывы.

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