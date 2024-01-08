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Два подразделения ТРО получили теплые наборы от «Украинской команды» — в общей сложности хотпаками обеспечат 100 батальонов

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Два подразделения ТРО получили теплые наборы от «Украинской команды» — в общей сложности хотпаками обеспечат 100 батальонов

Волонтерский штаб «Украинская команда» передал очередную партию индивидуальных наборов для обогрева двум батальонам ТрО Киева.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба. Всего «Украинская команда» собрала 50 тысяч таких наборов.

«Украинская команда» передала тысячу индивидуальных наборов для обогрева бойцам 130 и 204 батальонов терробороны Киева. Благодаря им Киев выстоял в первые дни полномасштабного вторжения. Они воевали на востоке и на юге нашей страны. Сейчас - держат фронт на востоке», - говорится в сообщении волонтерского штаба.

В «Украинской команде» отметили, что в общей сложности собрали средства на теплые наборы для 50 тысяч защитников и защитниц.

«Наши теплые наборы – это тепло и забота тысяч украинцев, которые донатили на них. Спасибо каждому за поддержку! Благодаря вашей поддержке мы обогреем почти 100 батальонов», – подчеркнул руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что в начале декабря «Украинская команда» передала на передовую первые 10 тысяч наборов для обогрева в рамках акции «Тепло на фронт».

Также сообщалось, что с начала войны «Украинская команда» оказала помощь уже более 150 военным подразделениям.

Дата публикации
Просмотры
429
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