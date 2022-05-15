"Два попадания и крен на бок": ВСУ обнародовали аудиозапись последних переговоров на крейсере "Москва"

"Два попадания и крен на бок": ВСУ обнародовали аудиозапись последних переговоров на крейсере "Москва"

Оперативное командование "Юг" Сухопутных войск ВСУ обнародовало аудиозапись запроса о помощи из российского крейсера "Москва".

На записи слышно, как экипаж крейсера подтверждает два попадания, крене корабля и необходимость спасать экипаж.

"Москва" 1-й, две пробоины, винт стал, зарылся, крен 30 градусов, ляжет на бок, подтверждаю – пробоина ниже ватерлинии, мостик отрезан – молчит, проводим пассивное спасение экипажа", — говорит член экипажа.

Напомним, вечером 13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Сначала Москва даже не хотела официально признавать столь большую потерю для их флота. Минобороны РФ давало противоречивые заявления о том, что на борту возник пожар, но он еще в состоянии плавучести. Однако через два дня Кремлю все же пришлось признать, что "Москва" затонула.

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