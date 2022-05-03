Два "прилета" на Днепропетровщине: ракеты повредили железнодорожную инфраструктуру, есть раненые

Два "прилета" на Днепропетровщине: ракеты повредили железнодорожную инфраструктуру, есть раненые

Российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине. Значительные повреждения нанесены железнодорожной инфраструктуре, ранен человек.

Во вторник, 3 мая, враг ударил ракетами по Днепропетровщине. Два "прилета" зафиксированы в Каменском районе.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"Ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. Один человек ранен. Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно", — отметил он.

Также, по его словам, движение поездов остановлено.

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Напомним, что вечером 3 мая оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил взрывы в своем городе. По его словам, в результате ракетного удара по Львову повреждены две электроподстанции, есть раненый.

Кроме того, российские оккупанты впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью. Вражеская ракета попала в объект инфраструктуры.

Руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины. Повреждения инфраструктуры тяжелые, задержаны 14 пассажирских поездов.

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