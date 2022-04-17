Два пути разрешения ситуации в Мариуполе и угроза голода в мире из-за действий РФ: 5 главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 17 апреля:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что повлиять на ситуацию в Мариуполе можно только двумя способами. Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, чтобы Украина могла снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или – переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей. Читать дальше –>
- Вблизи Харькова при разминировании российских кассетных боеприпасов погибли трое саперов. Еще четверо получили ранения. Читать дальше –>
- Миру грозит голод, если Россия не разблокирует порты Украины. ООН предупреждает, что блокирование Россией украинских портов в Черном море приведет к серьезному глобальному продовольственному кризису. Читать дальше –>
- Потери украинской армии в войне с Россией примерно в 10 раз меньше, чем у оккупантов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Читать дальше –>
- Российские оккупанты, похоже, не разбираются в технике специального назначения. Они украли у украинцев машину для чистки выгребных ям, ведь думали, что это – бензовоз. Читать дальше –>