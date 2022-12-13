Два ракетных удара и обстрелы по всей линии столкновения: Генштаб – о ситуации на фронте 13 декабря

Российские террористы 13 декабря продолжают обстреливать Украину ракетами. По всей линии столкновения продолжаются обстрелы позиций ВСУ и населённых пунктов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", — идет речь в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площадка и Невское Луганской области, а также Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник осуществил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Времен Яр, Дружба, Железное Донецк.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двадцати населенных пунктов, в частности Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 25 населенных пунктов в частности: Плавные, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Запорожской области, а также Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Милово, Херсон.

"С целью пополнения потерь и доукомплектования подразделений первого армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. В городе Горловка призову подлежат лица мужского пола, в том числе и с отметкой "бронь" в военных билетах", — отметили в Генштабе.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты хотели захватить наше государство и сменить власть, однако ВСУ дали достойный отпор россиянам и провели три успешных контрнаступления.

Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран-участниц G7 призвал Россию к Рождеству закончить войну и вывести оккупационную армию с территории Украины. В Кремле уже отреагировали на предложение украинского лидера и заявили, что они не желают мира и завершения войны.

Глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что война в Украине закончится летом 2023 выходом на границы 1991 года.

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