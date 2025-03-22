Два российских пилота могли погибнуть во время атаки на Энгельс: что известно

Российский военный аэродром "Энгельс" неоднократно терпел удары, поскольку именно там базируются стратегические бомбардировщики, которые используются для ракетных атак по Украине.

Два пилота стратегического бомбардировщика ТУ-95МС могли погибнуть в результате удара по российскому аэродрому " Энгельс ".

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

По его словам, имеющиеся спутниковые снимки не позволяют точно оценить повреждение авиатехники, однако есть информация о гибели двух членов экипажа одного из самолетов.

"Очевидно, что они оказались в радиусе взрывов. Вполне вероятно, что они стали жертвами не самого удара, а вторичной детонации", — отметил Попович.

Эксперт предполагает, что причиной трагедии могло быть нарушение правил безопасности.

"Это, я думаю, вероятнее объяснение. Хотя есть вероятность, что они выполняли какие-то задачи, которые предполагали нахождение на поверхности. Однако для меня загадка, что именно они делали там во время воздушной тревоги, если самолеты не готовились к взлету", — добавил он.

Напомним, украинские дроны нанесли удар по российскому военному аэродрому "Энгельс", где было размещено более 60 контейнеров с ракетами. Это произошло после того, как украинские аналитики обнаружили их на спутниковых снимках.

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