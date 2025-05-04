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Два самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб порадовал потерями РФ
Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя. За последние сутки РФ недосчиталась более 1300 солдат.
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1340 российских оккупантов, а также 2 самолета, 11 танков и 52 артсистемы противника.
Об этом 4 мая сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 956810 (+1340) человек
танков — 10758 (+11)
боевых бронированных машин — 22403 (+24)
артиллерийских систем — 27327 (+52)
РСЗО — 1376 (+1)
средства ПВО — 1155 (+1)
самолетов — 372 (+2)
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 34860 (+163)
крылатые ракеты — 3196
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 47141 (+129)
специальная техника — 3870
Ранее британские разведчики сообщили, что до конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.