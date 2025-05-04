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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Два самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб порадовал потерями РФ

Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя. За последние сутки РФ недосчиталась более 1300 солдат.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 1340 российских оккупантов, а также 2 самолета, 11 танков и 52 артсистемы противника.

Об этом 4 мая сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 956810 (+1340) человек

  • танков — 10758 (+11)

  • боевых бронированных машин — 22403 (+24)

  • артиллерийских систем — 27327 (+52)

  • РСЗО — 1376 (+1)

  • средства ПВО — 1155 (+1)

  • самолетов — 372 (+2)

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 34860 (+163)

  • крылатые ракеты — 3196

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47141 (+129)

  • специальная техника — 3870

Ранее британские разведчики сообщили, что до конца 2025 года российская оккупационная армия может установить антирекорд по потерям личного состава в войне против Украины.

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