Два сценария, как теперь будут лететь ракеты: эксперт предупредил об изменении тактики массированных атак россиянами

Россия может прибегнуть к длительным паузам между обстрелами, пока этот временной промежуток может увеличиться до 3-4 недель.

Россия будет продолжать запускать ракеты по Украине, но изменит тактику. Есть два вероятных сценария массированных ракетных атак: будут производиться с меньшей интенсивностью или с большим перерывом.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко для 24 канала.

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В России наблюдается нехватка ракет. Это свидетельствует о том, что их военно-промышленный комплекс не справляется с их потребностями. Если бы они прекратили ракетные атаки – это было бы огромное репутационное и имиджевое поражение для российского диктатора и его окружения.

"С другой стороны, в России совсем прекратить ракетные атаки, даже выпуская по несколько ракет, большинство которых все собьет украинская система ПВО, не могут. Это еще одно из очередных унижений, которые в России откровенно заканчиваются ракеты. Они этого показать не могут". ", – считает он.

По его мнению, Россия может прибегнуть к длительным паузам между обстрелами, чтобы накопить ракеты для атаки. В частности, если раньше им удавалось собрать необходимое количество за 7–10 дней, то этот временной промежуток может увеличиться до 3–4 недель.

Также руководитель Центра военно-правовых исследований заметил, что Россия может атаковать чаще, но более точно и с небольшим количеством ракет. В частности, речь идет о 10-15 ракетах.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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