Два турецких судна попали под ракетный обстрел РФ в порту Херсона: опубликовано видео пожара — СМИ

Суда Ferahnaz и Tuzla находятся в порту Херсона около года. Оба корабля застряли здесь из-за войны.

В среду, 25 января, турецкие СМИ сообщили о двух кораблях, пострадавших накануне из-за ракетных обстрелов России. Один из них охватил пожар.

Об этом сообщает Veryans TV.

Турецкое судно Tuzla под флагом Вануату, стоявшее в Херсонском порту Украины, попало под ракетный удар. Кроме этого корабля, поврежден корабль Ferahnaz.

Официальный представитель судоходной компании, к которой принадлежит судно Ferahnaz, Хюсейн Чеби сказал: "Бомба была сброшена на порт вчера. Турецкое судно, стоящее рядом, загорелось".

По его словам, судно Ferahnaz так же, как и Tuzla, находится в порту Херсона около года, где оба корабля застряли из-за войны.

"На наш корабль попали только обломки шрапнели, которые нанесли незначительный вред. Однако мы очень расстроены и обеспокоены, поскольку боимся, что удар, который сегодня пришелся на этот корабль, завтра может попасть и на наш", - добавил представитель судовладельца.

Хюсейн Чеби сказал, что не владеет информацией о пострадавших или погибших людях в результате обстрела и пожара на корабле. Сообщение об этом инциденте он получил от капитана корабля Ferahnaz, следящего за происходящим в безопасной зоне.

Напомним, сегодня стало известно, что турецкая компания Baykar бесплатно передала для ВСУ 2 беспилотника Bayraktar TB2.

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