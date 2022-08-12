Два удара украинской авиации и два десятка погибших россиян: какая ситуация на юге

Украинская авиация нанесла два удара.
Об этом пишет оперативное командование «Юг»
Речь идет об ударах по опорному пункту врага, недалеко от Андреевки, и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач в сутки обеспечены потери врага в количестве 19 россиян, четыре единицы бронированной и автомобильной техники и еще один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.
Читайте также:
- "Обстрелы то утихают, то начинаются снова": мэр Энергодара сообщил о ситуации возле ЗАЭС
- США поддерживают инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС — Госдепартамент
- "Пусть россияне уходят": Данилов отверг возможность размещения миротворцев на ЗАЭС