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Два удара украинской авиации и два десятка погибших россиян: какая ситуация на юге

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Два удара украинской авиации и два десятка погибших россиян: какая ситуация на юге

Украинская авиация нанесла два удара.

Об этом пишет оперативное командование «Юг»

Речь идет об ударах по опорному пункту врага, недалеко от Андреевки, и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач в сутки обеспечены потери врага в количестве 19 россиян, четыре единицы бронированной и автомобильной техники и еще один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

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