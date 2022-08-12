Два удара украинской авиации и два десятка погибших россиян: какая ситуация на юге

Об этом пишет оперативное командование «Юг»

Речь идет об ударах по опорному пункту врага, недалеко от Андреевки, и по скоплению вражеской силы и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач в сутки обеспечены потери врага в количестве 19 россиян, четыре единицы бронированной и автомобильной техники и еще один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

Читайте также:

Как Украине поможет антироссийская коалиция "Рамштайн"