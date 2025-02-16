Два условия окончания войны в Украине: Портников и Жданов сделали прогнозы

Для окончания войны в Украине есть два условия. Одна из них – такое экономическое положение России, которое не позволит ей продолжать войну. Второй – политическая дестабилизация Украины.

Обсуждаемая тема в Украине – переговоры и условия окончания войны. Известный журналист Виталий Портников также назвал два условия окончания войны России против Украины.

Детальнее – в эксклюзиве ТСН.ua.

Для окончания войны в Украине есть два условия. Одна из них – такое экономическое положение России, которое не позволит ей продолжать войну. Такое мнение украинский журналист, политический обозреватель Виталий Портников выразил в эфире "Радио Свобода".

"Есть два условия окончания войны, о которых я уже неоднократно говорил. Первое условие – это такое экономическое положение России, которое не даст Путину возможности продолжать войну. И мы не знаем, достигнуто ли это состояние сейчас".

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Вторым условием для окончания войны он назвал политическую дестабилизацию враждебной для России страны, то есть Украины. По мнению Портникова, эта дестабилизация по большому счету начинает набирать обороты.

"То есть, если Путин будет понимать, что он может остановить войну, потому что у него нет экономических и военных резервов, а вместе с этим будет иметь все возможности путем политической дестабилизации Украины со стороны РФ достичь своих целей. Это террор, разные линии раскола".

Ранее Портников заявлял, что для окончания войны Украине нужны гарантии безопасности. Наилучшие гарантии безопасности – это НАТО, поскольку Россия не готова воевать с Альянсом. Он в очередной раз подчеркнул, что Запад должен рискнуть и пойти на этот шаг.

"Если мы хотим, чтобы действительно кончилась война, не на компромиссных для нас условиях, чтобы она закончилась самой констатацией факта, что мы можем сделать все, что хотим дальше в будущем. Это должны быть гарантии безопасности. Я все время говорю, что Запад должен рискнуть. Нельзя не рисковать по стратегическим делам. Когда президент Зеленский говорит о том, что мы должны идти в НАТО – это правильная оценка ситуации. Если союзники по НАТО скажут, что готовы видеть Украину в НАТО, и Россия не сможет нам ничего сделать, это и будет сигнал, что война заканчивается, и что Путину придется реально воевать не с нами, а с НАТО.".

По мнению Портникова, сегодня Путин не готов воевать с НАТО по одной простой причине: конвенционную войну с Альянсом он проиграет.

"Если российская армия три года не может дойти до административных границ Донецкой области, а мы воюем, извиняюсь, старым западным снаряжением, старым оружием. Так что российская армия будет делать с новым западным оружием?! Сколько времени она вообще там провоет? …Поэтому я не думаю, что сегодня Путин готов".

Портников убежден, что Путин будет готовиться именно с точки зрения получения современного конвенционного оружия, будет готовиться, согласовывать с китайцами, будет договариваться с Ираном и Северной Кореей о совместных действиях, все это будет, но не сегодня.

В то же время, на фоне разговоров о переговорах свои мнения высказывают и военные эксперты. В частности, в комментарии для ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов назвал первые признаки, которые могут в будущем свидетельствовать о финале активной фазы боевых действий. Одна из них может стать меньше воздушных ударов со стороны России, уменьшения атакующих и штурмовых действий на линии фронта.

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"В январе и феврале интенсивность боевых действий снизилась вдвое, почти втрое. В декабре она составляла 200 в сутки, сейчас — примерно 100 в сутки. Но по состоянию на сегодняшний день самое главное то, что нет условий для прекращения огня".

К этому эксперт добавляет: "Кто будет гарантировать прекращение огня? И кто будет гарантировать безопасность? Некоторые из источников говорят, что интенсивность переговоров огромна, говорят о нескольких разговорах Путина и Трампа". По мнению Жданова, Путин хочет "застолбить" за собой территории, это для него крайне важный момент.

"А мы хотим вернуть территории. И где гарантия, что Трамп поставит Путину условия по снижению интенсивности боевых действий? Мы в таком случае можем контрнаступать. И это будет обосновано, потому что это наши территории. Очень сложный вопрос, который должен решиться за столом переговоров. Гарантированное прекращение огня может произойти при личных переговорах Украины, России и посредников, которые возьмут на себя ответственность за выполнение условий двумя сторонами".

Далеко ли мы от окончания войны? На этот вопрос Олег Жданов отвечает так:

"Нет. Я думаю, что год — это вполне вероятный срок, за который можно завершить войну. Но если под контролем России останется хотя бы клочок нашей земли, это будет замороженный конфликт. Другого варианта справедливого мира как возвращения на границы 1991 года нет".

По мнению Жданова, российская армия уже испытывает проблемы с бронетехникой. Военный эксперт говорит, что уменьшение интенсивности обстрелов Украины может являться признаком либо истощения России, либо указывать на то, что Россия настраивается завершить активную фазу войны. Но при этом на отвод войск Россия может потратить и неделю, и месяц, и год.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ДВА УСЛОВИЯ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ: Портников и Жданов сделали прогнозы! "