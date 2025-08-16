Два важных села вблизи Доброполья вернулись под контроль ВСУ

Два населенных пункта возле Доброполья вернулись под контроль ВСУ / © скриншот с видео

В Донецкой области, вблизи города Доброполье, воины 93-й бригады «Холодный Яр» взяли под контроль села Грузское и Веселое, где недавно прорывались российские войска.

Об этом сообщили в пресс-службе 93 ОМБр «Холодный Яр» в Telegram.

В зачистке сел участвовали рота разведки холодноярцев, различные беспилотные системы, включая тактические и ударные дроны, а также артиллерия. Кроме того, во время освобождения украинских территорий впервые активно применили ударные наземные роботизированные комплексы. Роботы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную.

В результате проведенных штурмовых действий значительная часть российских военных была ликвидирована или взята в плен, а украинские войска полностью восстановили контроль над территорией.

© 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские Вооруженные силы отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодезя, Веселого, Вольного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.