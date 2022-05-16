Два вертолета и две крылатые ракеты: украинские военные поразили 11 воздушных целей оккупантов

Два вертолета и две крылатые ракеты: украинские военные поразили 11 воздушных целей оккупантов

Также ударная авиация нанесла сокрушительный удар по переправе оккупантов через реку Ингулец.

За прошедшие сутки, 15 мая, украинские защитники уничтожили 11 воздушных целей врага.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Так, 15 мая ударная авиация Воздушных сил нанесла очередное поражение по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец.

"Истребители продолжают патрулирование воздушного пространства Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению войск и колоннам вражеской техники", — говорится в сообщении.

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил 15 мая сбили две крылатые ракеты, три беспилотника "Орлан-10" и вертолет Ка-52.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поражен вертолет Ми-28 и четыре БПЛА "Орлан-10".

Всего за сутки поражено 11 воздушных целей: