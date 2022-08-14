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Два вражеских корабля продолжают угрожать всей территории Украины высокоточными ракетами типа "Калибр"

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Два вражеских корабля продолжают угрожать всей территории Украины высокоточными ракетами типа "Калибр"

Фото: Associated Press

В Черном море состав и положение вражеской корабельной группировки не изменились.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Два надводных носителя продолжают угрожать всей территории Украины 16 высокоточными ракетами типа "Калибр". Также на боевом дежурстве один вдк.

«Учитывая, что угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов на направлении линии столкновения остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, если это целесообразно, соблюдайте правила двух стен, не подвергайте себя опасности на побережье или в прибрежных водах. Будьте вежливы и бдительны, реагируйте на фейковые сообщения, подозрительных людей и предметы – правильно и оперативно. Приближаем Победу каждым поступком вместе!», – говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Авдеевки и Марьинки.

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