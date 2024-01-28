Двадцатикратное преимущество врага: Дикий назвал две главные проблемы на линии фронта

На Авдеевском направлении, где оккупанты применяют "мясные штурмы", у врага двадцатикратное преимущество в живой силе. Тем временем Силы обороны Украины испытывают снарядный голод и нуждаются в пополнении, которое затягивается из-за промедления с мобилизацией.

Об этом говорил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть две очень серьезные проблемы и одна из них полностью в наших с вами руках, вторая, к сожалению, совсем нет. Та проблема, что в наших руках, это нехватка личного состава, она чем дальше, тем более сказывается, а между тем с мобилизацией мы все тянем и затягиваем, а вот вторая проблема — это снарядный голод, он очень острый", — отметил военный.

По его словам, украинским бойцам приходится принимать трудные решения, выбирая, на какую цель тратить драгоценные снаряды.

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Как отметил Евгений Дикий, такой снарядный голод полностью на совести Дональда Трампа и "трампистов" в Конгрессе, тормозящих оказание военной помощи США.

"Если, например, за какое-то ближайшее время, не дай Бог, нам таки придется оставить Авдеевку, то это будет "привет" прежде всего Трампу. Но есть то, что есть. Даже в этих условиях в той же Авдеевке соотношение потерь пока один к 12, то есть за каждого нашего защитника или защитницу ложится 12 орков, но соотношение сил там же один к 20, то есть они давят этими мясными штурмами с двадцатикратным преимуществом. К счастью, такое соотношение они способны сделать только на одном участке фронта, на всех остальных все же оно больше в нашу пользу.", — подчеркнул он.

Напомним, российские силы продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.

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