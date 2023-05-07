Дважды был в российском плену: удивительная история освобожденного защитника "Азовстали" (фото)

Воина "Азова" Евгения Чуднецова удалось вернуть в Украину 6 мая.
Украина 6 мая в рамках обмена с РФ вернула еще 45 защитников и защитниц "Азовстали". Из вражеского плена также освободили воина полка "Азов" Евгения Чуднецова, уже дважды побывавшего в плену оккупантов.
Об этом в Facebook рассказала Анна Ковальская.
По ее словам, Евгений Чуднецов родом из Макеевки, боец полка "Азов" с позывным "Чудик". Впервые он попал в плен 14 февраля 2015 года во время боев возле Широкино.
Там ему дали 30 лет колонии, "прокурор ДНР" потребовал расстрелять.
"Я был квинтэссенцией мирового зла: из добробата, местного, с татуировкой трезубца", – рассказывал тогда Евгений.
Впервые Евгения обменяли в 2017 году.
"Я готов был еще сидеть в плену "ДНР", лишь бы Россия рухнула нахрен!", — говорил Евгений после первого плена и рассказывал о пытках и ужасах.
После освобождения из плена Евгений снова встал на защиту Украины. И снова попал в плен из "Азовстали".
Напомним, появилось видео возвращения из плена 45 защитников "Азовстали".
В Украину также удалось вернуть участника легендарной "вертолетной" миссии ГУР по эвакуации раненых из "Азовстали".
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