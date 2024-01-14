"Дважды обстреливал из артиллерии и 11 раз бил дронами": последствия вражеских атак на Никопольщине (фото)

С самого утра 14 января враг гнал по Никопольщине дронами и артиллерией. О последствиях атак сообщили в совете обороны Днепропетровской области.

Об этом написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram-канале.

"Дважды обстреливал из артиллерии и 11 раз бил дронами-камикадзе. Под удар попали сам Никополь и Марганецкая община", — сообщил Лысак.

Последствия вражеских атак на Никопольщине Фото: Сергей Лысак

По его информации, повреждены три многоэтажки и 10 частных домов.

Последствия вражеских атак на Никопольщине Фото: Сергей Лысак

Изуродованы три хозяйственных постройки, четыре авто и газопровод.

Фото Днепропетровской ОВА

Между тем , во время объявленной в Криворожском районе воздушной тревоги 14 января местные жители были встревожены громким взрывом. По неофициальным данным, средства ПВО сбили ракету Х-59. Это высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия.