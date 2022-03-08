Дважды предал Украину: СБУ в Житомирской области задержала военного из Крыма, который перешел на сторону врага

В 2014 году изменник перешел на сторону врага в Крыму.

СБУ в Житомирской области задержала бывшего военнослужащего, который дважды предал Украину: в 2014 году, когда в Крыму перешел на сторону оккупанта и в 2022 году, когда воевал против Родины.

Об этом сообщает СБУ.

"Вот этот майор, заместитель командира батальона, является гражданином Украины. В 2014 году во время аннексии Крыма, будучи военнослужащим ВМС, он перешел на сторону врага. Изменил присяге и вступил на военную службу в вооруженные силы РФ. В марте 2014 года получил паспорт гражданина РФ, а в 2020 году его удостоили звания ветерана боевых действий. Предатель попал в украинский плен в Житомирской области. Теперь придется отвечать не только за войну, но и за измену Украины в 2014", — говорится в сообщении.

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