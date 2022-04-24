Дважды сирены сигнализировали о воздушной тревоге: Козицкий сообщил, что угрожало жителям Львовщины ночью

Дважды сирены сигнализировали о воздушной тревоге: Козицкий сообщил, что угрожало жителям Львовщины ночью

В пасхальную ночь сирены дважды звучали во Львовской области.

Главное за прошедшие сутки, что нужно знать жителям Львовщины, сообщил председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

По его информации, дважды сирены сигнализировали о воздушной тревоге из-за ракетной опасности.

В первом случае, по информации ПВК Запад, речь шла о ракетной опасности из-за налета стратегической авиации россии из акватории Черного моря.

Второе уведомление, как сообщили в ПВК Запад и ГСЧС, предупреждало о ракетной опасности из акватории Черного моря.

"Благодарю наших воинов противовоздушной обороны за то, что угрозы не оправдались", — добавил Козицкий.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.