Дважды выбрался из плена и привел к своим трех россиян: героическая история украинского десантника

Воин одного из боевых батальонов 80-й галицкой бригады с позывным "Псих" дважды попадал в руки оккупантам, но в первый раз бросил в них гранатой и скрылся, а в следующий — взял в плен трех оккупантов.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Эта история произошла на Марьинском направлении. Там россияне, используя все свои силы и средства, активно пытаются захватить украинские позиции и сломать оборону. За каждый метр идут свирепые бои. Некоторые позиции переходят из рук в руки и фактически являются серой зоной.

"Противник штурмовал нашу закрытую позицию и взял в плен трех военнослужащих. Двух сразу отправили к себе в расположение, а "Психа" оставили возле себя укреплять отраженную позицию. Он добросовестно сидел возле них, а когда те отвлеклись, взял гранату, бросил в них и сбежал назад к своим, потом его собрат "Нолан" штурмоннул эту позицию и взял трех под*ров в плен", — рассказывает начальник штаба батальона "Символ", который участвует в управлении боями.

Впоследствии ситуация фактически повторилась.

Офицер рассказал, что штурмовала группа из пяти окупантов. В блиндаже было три украинца. Двоих россиян на полпути они застрелили, трой запрыгнул к ним в блиндаж. Началось сражение на гранатах. "Псих" выжил. У него были обожжены руки, он не мог взять автомат. Они забежали к нему и взяли в плен. Просидел он с ними полтора дня.

"Мы не знали этого и начали активно "выкуривать" противника сбросами. А потом по перехвату услышали, что из наших есть один живой, которого планируют выставить на вход, чтобы мы им не развалили блиндаж. С речи мы увидели одетого в нашу форму военного и узнали в нем "Психа", — рассказывает офицер.

Командование батальона приняло решение – сбросить с дрона на позицию право. Далее вело переговоры с оккупантами и убеждало их сдаться. Морально-психологическое состояние россиян ухудшалось, еда и вода заканчивались. Они были демотивированы воевать и очень боялись обстрелов с украинской стороны. Но и были ужасаны тем, что их убьют свои дороги до позиции Сил обороны.

“Они сказали, что сдаться – не вариант, потому что их перестреляют их снайперы. Мы пообещали сделать стену из дыма и подавить огнем артиллерии вражеские огневые средства. Они на это согласились, но сказали, что будут выходить по-серому. Тогда "Псих" закричал: "Я даю вам 30 секунд, иначе нас здесь всех просто "разберут". В конце концов они согласились на эту "авантюру". Мы бросили дымы, заработала наша артиллерия, — наш боец повел за собой троих россиян! Они, подняв руки, благополучно сдались в плен и не сопротивлялись", — рассказал "Символ".

Командование Десантно-штурмовых войск подчеркивает, что в тот день военная хитрость ВСУ помогла вернуть утраченную позицию. Россияне стабильно выходили на связь со своими командирами. Когда шли сдаваться, прихватили с собой и свою правоту.

"Уже из плена они отвечали, что и дальше держат восторженный блиндаж. Их командиры даже не подозревали, что они — уже в плену. Благодаря этому в тот же вечер наши армейцы возобновили позицию", — отметили в ведомстве.

Напомним, что псковские десантники инсценировали казнь пленных украинцев (видео).

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