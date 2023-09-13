Две болезненные темы для Путина: аналитик не рассказала, почему диктатор снова вспомнил о переговорах

Путин снова вспомнил о теме переговоров, которые ему очень нужны. Ведь россиянам необходима пауза, потому что они боятся, что если начнут давить с мобилизацией до президентских выборов, то будет совсем не такой результат, как им хочется.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявила политический аналитик Ольга Курносова.

“Россияне постоянно пытаются показать себя какими-то порядочными людьми, якобы в РФ демократия, недавно прошли выборы, кого избрали, в России действуют законы. Путин в этом смысле юридический формалист. Он не чувствует духа закона от слова "совсем", трактует букву закона так, как ему выгодно", — говорит аналитик.

Россия воюет с НАТО

Она напомнила, что главным ультиматумом Путина перед полномасштабным вторжением в Украину было то, что НАТО должно "забраться" на границы 1991 года.

“Ключевым не было вопроса Украины. Путин задавал вопрос о взаимоотношениях России и НАТО. Для него этот вопрос был ключевым. А Украина в этом случае только театр военных действий. Это тот пример, на котором он хотел доказать НАТО, что он может сделать им больно, поэтому давайте договаривайтесь с ним», – рассказала Ольга Курносова.

То, что Путин сейчас переводит стрелки на Зеленского, это просто смешно. Он сам говорил, что воюет с НАТО, и Россия это всегда подтверждает. В то же время они говорят, что готовы к переговорам», — отметила аналитик.

Путин говорит: Вы сидели со Сталиным за столом переговоров, садитесь и со мной. Давайте снова делить мир”. В марте прошлого года именно Россия вышла со стола переговоров и сказала, что у Мединского нет полномочий вести эти переговоры, именно Россия отказалась от первичных договоренностей, которые начали возникать за этим переговорным столом», — продолжила она.

Зачем России пеемовины

“Сейчас Путин трясет какой-то бумажкой и говорит, что договорились по ⅔. Переводить с больной головы на здоровую – это главное, что любит Путин. А говорит он о переговорах, потому что понятно, что России они нужны. Еще Россия нужна пауза. Они боятся, что если начнут давить с мобилизацией до президентских выборов, то будут совсем не такой результат, как им хочется”, — говорит аналитик.

Ольга Курносова озвучила две болезненные темы, которые сегодня существуют в России:

первая — мобилизация, потому что если начнут тянуть на фронт молодых людей из тех регионов, которые антивоенно настроены (в первую очередь Москва и Санкт-Петербург), то это может перевернуть всю ситуацию;

вторая — возвращение воевавших домой, в том числе, бывших узников, и последовавший за этим криминальный беспорядок.

Эти две темы они будут пытаться максимально замазать до марта следующего года. Если будет продолжаться украинское контрнаступление, мобилизовывать придется. Поэтому они этого боятся, именно поэтому сейчас говорят о переговорах», — отметила аналитик.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Настоящий Путин появился на публике! Зачем Кем Чен Ын приехал в Россию и где Пригожин?

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина может начать мирные переговоры с Россией после того, как кафиры покинут территорию нашего государства. Президент Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с диктатором Путиным.

В США считают, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной может принимать только президент Зеленский. Там подчеркнули, что сначала страна-агрессорка должна вывести свои войска из оккупированных регионов.

Читайте также: