Две бригады энергетиков подорвались на российских минах в Киевской области (фото)

Две бригады энергетиков подорвались на российских минах в Киевской области (фото)

Работники энергетической компании подорвались на российской мине в селе Маковище Киевской области. Еще одна бригада энергетиков подорвалась на мине в Макаровском районе области.

Что касается первой бригады, то ее работник получил перелом локтевого сустава и бедра, и это пострадавшему еще удалось выжить после наезда на противотанковую мину.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Он добавил, что вблизи места детонации в Маковище обнаружили еще пять таких мин – смертельная ловушка, которую оставили российские оккупанты, отступая с территории Киевской области.

"Роковым оказался выезд на полевую дорогу для другой бригады, которая сегодня восстанавливала свет в Макаровском районе. Один работник погиб, еще двое ранены в результате наезда на мину", — сообщил глава областной полиции.

Он отметил, что такие случаи фиксируются практически каждый день, поэтому призвал быть осторожными, не выезжать на грунтовые дороги и лесные тропы районов, которые были в оккупации. Также нужно обходить заброшенные здания и места дислокации войск агрессора, нельзя брать в руки незнакомые вещи с мест боевых действий.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что не следует посещать не обследованные саперами территории и трогать подозрительные предметы. Продолжается разминирование освобожденных территорий.

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