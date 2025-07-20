Две главные позиции: эксперт назвал, что может ощутимо повлиять на ход войны

Ступак назвал главную потребность украинской армии / © ТСН

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У Украины много потребностей для ведения войны. Однако основными остаются люди и оружие.

Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак в интервью Radio NV.

«Сложный вопрос. Нам нужно все: начиная от самолетов, заканчивая недостающими комплектующими. Всего. Украине нужно все. Нельзя сказать, что есть один вид вооружения, с которым можно идти наступать. Нужно все — аптечки, бронежилеты, люди, самолеты, комплектующие к ним, топливо. Одной позиции нет», — сказал Ступак.

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По его мнению, «уменьшить интенсивность и градус российского наступления» могут самолеты и дальнобойные ракеты. Но, прежде всего, важные люди.

Кроме того, немаловажным он назвал ухудшение положения России.

«Чем больше будет проблем у Российской Федерации, которые будут создаваться большими странами и не просто создаваться, а поддерживаться длительный промежуток времени, тогда действительно все это будет иметь такой эффект синергии», — подытожил Иван Ступак.

Ранее в Белом доме предупредили Россию, что в случае игнорирования 50-дневного ультиматума она столкнется с серьезными последствиями.

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