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Две главные позиции: эксперт назвал, что может ощутимо повлиять на ход войны
Ступак считает, что снизить интенсивность российского наступления смогут самолеты и дальнобойные ракеты.
У Украины много потребностей для ведения войны. Однако основными остаются люди и оружие.
Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак в интервью Radio NV.
«Сложный вопрос. Нам нужно все: начиная от самолетов, заканчивая недостающими комплектующими. Всего. Украине нужно все. Нельзя сказать, что есть один вид вооружения, с которым можно идти наступать. Нужно все — аптечки, бронежилеты, люди, самолеты, комплектующие к ним, топливо. Одной позиции нет», — сказал Ступак.
По его мнению, «уменьшить интенсивность и градус российского наступления» могут самолеты и дальнобойные ракеты. Но, прежде всего, важные люди.
Кроме того, немаловажным он назвал ухудшение положения России.
«Чем больше будет проблем у Российской Федерации, которые будут создаваться большими странами и не просто создаваться, а поддерживаться длительный промежуток времени, тогда действительно все это будет иметь такой эффект синергии», — подытожил Иван Ступак.
Ранее в Белом доме предупредили Россию, что в случае игнорирования 50-дневного ультиматума она столкнется с серьезными последствиями.