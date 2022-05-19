Две медички потеряли любимых в один день, но остались на фронте, чтобы выполнить миссию за обоих

Ребята двух госпитальерок погибли на войне, поэтому теперь девушки говорят, что должны оставаться на фронте за двоих.
Девушки поделились своими историями любви с ТСН.
Рыженькая Катя и блондинка Аленушка перебирают свое медицинское снаряжение, которое заляпано свежей кровью, пол в скорой тоже залит.
«Мы сегодня, например, вывозили двух тяжелых, одного приходилось держать в сидячем положении. Возвращаясь, мы попали под обстрел, потому что били прицельно по нашей позиции», — рассказывает Аленка.
Но девчонки за свою жизнь не боятся. «В марте у меня погиб парень, которого я очень любила и люблю сейчас. Понимание потери его гораздо болезненнее и мощнее, чем то, что я могу потерять свою жизнь. Для меня, вдруг, свет выключился и все, а для людей, которые остаются здесь жить, с этой болью гораздо хуже», — говорит Катя.
Ее любимого звали Антон Гевак, он был командиром в 140 взводе морской пехоты. Его вещи сейчас для девушки служат оберегом, всегда с собой. «У меня на плече я набила тату 4 строчки из песни, которую он написал. «Сколько линию не гнут, прошлое не вернут, только здесь и сейчас – это все, что есть у нас» – это напоминание мне, что мы не в силах изменить то, что с нами произошло, надо жить настоящим и думать о будущем», – говорит девушка.
«У меня есть Лена, в моем экипаже, и у нас так сложилось, ее парень Миша, он тоже морпех, как и мой Антон, он под Ирпенем погиб, как и мой Антон 5 марта, они примерно даже в одно время погибли», – рассказывает Катя.
Елены жениха звали Михаил Приступа, осенью у него должен был закончиться контракт. «Он служил, мы виделись редко, но я пыталась приехать или посылки отправлять, я отправляла листовки и писала, что я тебя люблю, и маленькие записки, которые он возил за собой, где бы он ни был», — рассказывает Аленка.
Девушка тоже имеет с собой вещи любимого, их бережет.
Когда девушки встретились, то сразу почувствовали – как сильно понимают друг друга. «У нас была 4-часовая сессия слез, но дальше легче между собой говорить, потому что каждая понимает, что говорит», – говорят девушки.
Они оказывают первую помощь раненым и вывозят их из-под обстрелов в составе "госпитальеров" — добровольческого подразделения. Остаются на войне, которая унесла их самых дорогих людей. «У меня есть навыки, которые нужны здесь. Первое время мне казалось, что я здесь сломаюсь, я не чувствовала сил вставать и работать, но со временем… Он всегда говорил, что я очень сильна, чтобы не подвести его, чтобы не изменить его веру в меня, я каждое утро говорю себе: ты не должна выделыватся. Ты сильная, ты справишься со всем и должен пройти этот путь до конца, если он его не смог пройти до конца», — говорит Катя.
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