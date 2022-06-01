Две недели не видно: американские СМИ сообщили об исчезновении командующего войсками РФ в войне против Украины

Две недели не видно: американские СМИ сообщили об исчезновении командующего войсками РФ в войне против Украины

Генерал РФ Александр Дворников по прозвищу "Мясник Алеппо", месяцами атаковавший Сирию, загадочно исчез.

Это произошло в мае после того, как его назначили командующим войной России против Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что Дворников уже две недели не появляется в публичном пространстве, поэтому возникают вопросы, руководит ли он сейчас наступлением России на Украину.

"После своего назначения генерал Дворников пытался соединить воздушные и сухопутные подразделения для координации их атак, заявили американские чиновники. Но его не видели в течение последних двух недель, что побудило некоторых чиновников предположить, продолжает ли он руководить военными усилиями", — говорится в сообщении. .

Издание также отмечает, что оккупанты после трех месяцев войны совершают те же ошибки на Донбассе, которые заставили их отказаться от попытки захватить всю Украину.

Напомним, в апреле был назначен главным ответственным за ведение войны РФ против Украины генерал Александр Дворников. Этот генерал в Сирии заваливал трупами своих солдат позиции врага, а также при его командовании российские самолеты бомбили населенные пункты.

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