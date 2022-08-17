Две российские ракеты прилетели в университет: мэр Николаева рассказал детали об обстреле города

В Николаеве ночью 17 августа во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы.

Российские оккупанты обстреляли в городе еще один университет.

Об этом 17 августа сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Рашисты обстреляли в Николаеве еще один университет — нашу Могилянку. Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные письма, выдают дипломы. А сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты. Это настоящие террористы, которые прикрываясь своей пропагандой, продолжают цинично разрушать наши учебные заведения", — написал он.

Мэр Николаева добавил, что в момент обстрела в университете находился только охранник. К счастью, он не пострадал.

Обломками и ударной волной повреждения получили дома напротив заведения. Коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта, подчеркнул Сенкевич.

Стоит отметить, что в ночь на 17 августа во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 175-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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