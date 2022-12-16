Две российские ракеты "устали" и упали на территории РФ: местные власти говорят об НЛО (фото)

Во время массированной террористической ракетной атаки по Украине, которую устроила Российская Федерация в пятницу, 16 декабря, на территорию Волгоградской области России упали фрагменты "неизвестных летательных аппаратов", как их называют местные власти.

Фото с места падения публикуют местные Telegram-каналы.

Перед падением объектов, которыми, очевидно, были российские ракеты, "уставшие" лететь на территорию Украины, местные жители слышали "ужасные звуки в небе".

Глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литвинов со ссылкой на экстренные службы подтвердил падение частей неизвестного аппарата. Он также заявил, что в результате инцидента никто не пострадал и не нанесен ущерб социально значимой инфраструктуре.

Судя по опубликованным снимкам, одна из ракет упала на сарай возле жилого дома. Другая – успешно приземлилась в поле.

Фото: из соцсетей

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.

Фото: из соцсетей

Как стало известно, российские ракеты упали в деревне с красноречивым названием Набат рядом с районным центром. Расстояние от места падения до военного аэродрома Энгельс-2, с которого взлетают российские бомбардировщики для нанесения ударов – около 200 километров.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемые авиационные. ракеты (Х-59/Х-31П).

Напомним, в Софиевской Борщаговке в Киевской области обломки сбитой российской ракеты застряли в авто.

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